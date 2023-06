David Moyes se je opravičil, kolena mu niso dovolila drsa po travi

»To je najboljši trenutek v moji karieri,« ni mogel skriti navdušenja trener West Hama David Moyes po zmagi proti Fiorentini v finalu konferenčne lige, ki je angleškemu klubu prinesla evropsko sezono tudi v naslednji, a v evropski ligi. Škotski strokovnjak je v Pragi navdušil s zmagovalnim šprintom po drugem golu Jarroda Bowna v zadnji minuti.

Dolgo kariero polno vzponov in padcev je David Moyes začinil z evropsko lovoriko in s čestitko predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Ponovil je šprint kolega Joseja Mourinha ob Portovem uspehu v ligi prvakov proti Manchester Unitedu na Old Traffordu pred 19 leti in se pošalil, da ni mogel povsem posnemati slovitega portugalskega kolega, saj ni ni podrsal po travi. »Kolena mi tega ne dovolijo,« je pojasnil.

West Hamovem prvem evropskem zmagoslavju po letu 1965 so pečat dali tudi navijači. Dobrih 20.000 jih je rajalo po praških ulicah, po katerih so jih tu in tam izzivali »črnosrajčniki« iz Firenz. Umirili so jih šele češki policisti. Prav poseben podvig pa se je posrečil tudi nogometašu West Hama, sicer Brazilcu z italijanskim potnim listom in reprezentantom azzurrov Emersonu Palmieriju. Levi bočni branilec je postal prvi nogometaš s trojčkom zmag v evropskih pokalih. Najprej je v Chelseajevem dresu osvojil evropsko ligo (2019), nato ligo prvakov (2021), zdaj pa še konferenčno ligo.

Emerson Palmieri (levo) je prvi nogometaš z lovorikami v vseh treh evropskih kolubskih tekmovanjih. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

»Boli. V prihodnosti se bomo pogovarjali o dveh velikih razočaranjih v eni sezoni,« je bil močno slabe volje trener Fiorentine Vincenzo Italiano. Vijolični so v v dveh tednih izgubili še drugi finale z 1:2. Prvega so v italijanskem pokalu proti Interju.