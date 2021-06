De Boerja na klopi Nizozemske reši le čudež, Čehi v sedmih nebesih

Kljub hudim težavam, ki so se začele po SP 2014, na katerem so bili Nizozemci na pragu druge zaporedne uvrstitve v finale (po izvajanju enajstmetrovk so moštvo legendarnega Louisa van Gaala izločili Argentinci), pričakovanja v oranžnem taboru niso bila nič manjša. Selektor Frank de Boer je po nenadnem odhodu Ronalda Koemana dobil težko nalogo, saj so apetiti še narasli po uvrstitvi v finale lige narodov, ki je Nizozemski uspela še pod taktirko Koemana.



De Boer je bil pogosto tarča kritik zaradi nevsakdanje taktične postavitve, ki se ne sklada z nizozemskim »izročilom«, a je stoodstotni izkupiček po skupinskem delu eura 2020 vsaj malce zajezil negodovanje v vedno izjemno kritični javnosti. A po porazu s Češko v Budimpešti, kjer Nizozemcem niti enkrat ni uspelo streljati v okvir vrat, bo De Boerja na klopi reprezentance verjetno lahko rešil zgolj čudež. Čehi so bili konkretnejši in po izključitvi Matthijsa de Ligta tudi neusmiljeno izkoristili prednost igralca več na zelenici z goloma Tomaša Holeša in Patrika Schicka. To je bila prva izključitev za Nizozemce na tekmah EP po tem, ko je bil na euru 2004 ravno na tekmi s Češko izključen John Heitinga.



»Bili so favoriti v tej tekmi, neverjetno je, da takšno ekipo premagaš z 2:0,« kar ni mogel verjeti Holeš. »Bili so boljši z žogo, mi smo imeli težave, a zahvaljujoč predstavi celotne ekipe jim nismo dovolili veliko prostora,« je dodal.



Čehi so zmago v slačilnici posvetili rojakom na Moravskem, ki se še pobirajo po razdejanju, ki ga je za seboj pustil tornado. V tem pogledu so se izkazali tudi domačini, v madžarskem in češkem jeziku je bilo moč razbrati velik transparent, ki je na tribunah Ferenca Puskasa podprl nekdanje »rojake«. Selektor Jaroslav Šilhavy ni skoparil s pohvalami na račun varovancev.

Ključna tudi poteza vratarja Vaclika

»Kot sem dejal že pred tekmo, moramo za uspeh odigrati izjemno kot posamezniki, a tudi ekipno. Poteza Tomaša Vaclika pa je bila ključna,« je menil Šilhavy o trenutku v 51. minuti, ko se je vratar Tomaš Vaclik pri izidu 0:0 znašel iz oči v oči z Donyellom Malenom, slednji ga je poskusil preigrati, izkušeni češki čuvaj mreže pa je njegovo namero prebral in ga ustavil še pred strelom.



»Opazil sem, da je desničar, zato sem pomislil na to, da bo poskusil zaključiti z desnico. Uspelo mi je podstaviti roko. Kmalu za tem je sledil rdeči karton. To je tekmo obrnilo v našo korist in izločili smo tekmeca, ki je bil favorit tudi za končno zmago. Še sami so govorili, kako so veseli, da so v osmini finala naleteli na nas,« je dejal Vaclik.



Kritikov nizozemske reprezentance po neuspešni nedelji seveda ne manjka. Na tnalu je poleg praktično že odstavljenega De Boerja tudi kapetan Georginio Wijnaldum, ki je bil po mnenju dolgoletnega vezista izbrane vrste Wesleyja Sneijderja »neviden«. Spet ni šlo brez kritik selektorjevih taktičnih zamisli, ki je po izključitvi iz igre presenetljivo potegnil Malena, na letošnjem turnirju morda najboljšega posameznika reprezentance.



»Wijnalduma danes nisem videl, niti enkrat. Je pa naš kapetan. Kar pa se tiče menjave, jaz Malena nikoli ne bi zamenjal. Kar naprej poslušam o tem, da smo dominirali, razen tiste minute, ko je šlo vse po zlu. A to ni res. Ne vem, zakaj je trener to rekel. Brez strela v okvir vrat vso tekmo. Dominirati pomeni prihajati do strelov,« je menil Sneijder.



Zelo iskren in tudi čustven je bil po tekmi branilec Juventusa De Ligt, ki je za NOS TV odgovornost za izpad prevzel na svoja pleča: »Občutek je seveda slab. Bolj kot ne smo tekmo izgubili zaradi moje poteze. Ko pogledam nazaj, mislim, da ne bi smel dovoliti, da se žoga odbije. Do tedaj smo imeli tekmo pod nadzorom in počutim se odgovornega.«

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: