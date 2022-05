De Ligt napovedal, da bodo nogometaši skrbeli za družino Raiole

Svetovni mediji poročajo, da bi lahko posle zdaj vodila njegova dolgoletna desna roka, odvetnica Rafaela Pimenta, morda pa njegov bratranec Enzo Raiola, ki je kot agent že registriran pri Mednarodni nogometni zvezi. Na smrt karizmatičnega Italijana, ki je po dolgem boju z boleznijo pljuč umrl v soboto, so se odzvali številni varovanci – švedski napadalec Zlatan Ibrahimović, po zaslugi katerega je Raiola tudi zaslovel, naj bi ob boku dolgoletnega sodelavca in prijatelja preživel zadnje ure življenja v milanski bolnišnici.

»Dragi Mino, iskreno nisem pripravljen napisati tega sporočila in mislim, da nikoli ne bom. Prezgodaj je za nas igralce, za tvojo družino in še posebej zate. Tako veliko sanj bi še moral izpolniti, tako veliko stvari še postoriti. Mislil sem, da si nor, ko si mi povedal za svoje načrte, a vedno si imel na koncu prav. Vedel si, kako deluje svet,« pa je na družabnih omrežjih zapisal Nizozemec Matthijs de Ligt, najdražji branilec v portfelju pokojnega agenta.

Obljubil pomoč družini

»Celemu svetu si dokazal, da ni nič nemogoče. Boril si se za svoje igralce skupaj s svojo ekipo, zato so te imeli vsi radi. Vedno si govoril, da smo tvoji sinovi, tvoja družina. Vse si naredil za nas, zdaj pa bomo mi storili vse za ljudi, ki si jih imel najraje, tvojo družino. Obljubim ti, da bomo skupaj kot tvoji 'sinovi' poskrbeli za vse, ki si jih imel rad. Rad te imam, Mino,« je ob skupni fotografiji z Raiolo in brazilskim branilcem Maxwellom dodal De Ligt, ki je leta 2019 iz vrst Ajaxa prestopil k Juventusu za 85,5 milijona evrov.

Poleg De Ligta in Ibrahimovića je Raiola skrbel tudi za kariere denimo francoskega vezista Paula Pogbaja in norveškega napadalca Erlinga Haalanda, čigar napovedana selitev iz dortmundske Borussie k Manchester Cityju (ali morebitnemu drugemu snubcu, ki jih seveda ne manjka) se bo zdaj morala zgoditi brez agenta, ki je pogosto usodno vplival na razmerje sil na nogometnem tržišču.