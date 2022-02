Dedku obljubil, da bo igral za Real, pristal je pri Barci

Usoda se je poigrala s Pierre-Emerickom Aubameyangom, ki je še kot član Borussie Dortmund govoril o veliki ljubezni, ki jo je njegov dedek čutil do madridskega Reala. »Pred smrtjo leta 2014 sem dedku, ki je prihajal iz Avile, obljubil, da bom nekega dne igral za Real Madrid. Vem, da bo težko, a to je nekaj, kar imam v mislih,« se je pred okoli šestimi leti še kot član Dortmunda spominjal Aubameyang, ki si je ime ustvaril pri Saint-Etiennu. Zadetke naj bi s salto proslavljal kot poklon legendi Reala Hugu Sanchezu, a vrat (vsaj javno) sicer ni zapiral nobenemu španskemu klubu.

»To bi bilo tudi lepo darilo moji mami, ki je Španka,« je dejal Aubameyang. Pri Barceloni so v sredo potrdili sklenitev dogovora z gabonskim reprezentantom, ki je sporazumno prekinil pogodbo z londonskim Arsenalom. Sredi decembra mu je trener Mikel Arteta odvzel kapetanski trak, njun spor pa se je po poročanju otoških medijev končal z več kot 8 milijoni evrov odpravnine. Z Barcelono je podpisal pogodbo do leta 2025, v njej je tudi klavzula, ki omogoča prekinitev sodelovanja že po koncu sezone 2022/23.

Vsi štirje ne bodo mogli igrati v EL

Španski mediji so že več tednov poročali o veliki želji trenerja Xavija Hernandeza po okrepitvah v napadu, kjer se je najpogosteje omenjal španski reprezentant Alvaro Morata, a Katalonci v zapleteni situaciji med Juventusom, kjer Morata igra kot posojen nogometaš, in Atleticom, ki je še vedno njegov delodajalec (zahtevali naj bi celo 35 milijonov evrov odškodnine), niso našli rešitve. Aubameyang v tej sezoni ni igral veliko, a je že dosegel 7 golov na 15 tekmah za Arsenal, h kateremu je leta 2018 iz Dortmunda prestopil za 65 milijonov evrov.

Sprva se je kalil v mladinskem pogonu AC Milana, nato pa v domovini igral za Monaco, Lille in Dijon pred ključnim prestopom k Saint-Etiennu. Njegov prihod odpira tudi pereče vprašanje za trenerja Xavija, ki bo lahko za izločilne boje evropske lige, kjer se bo Barça pomerila z Napolijem, registriral le tri od štirih novincev – poleg Aubameyanga so klub januarja okrepili še Daniel Alves, Ferran Torres in Adama Traore.

Pri Barceloni so ga upodobili med plezanjem na Sagrado Familio v slogu Spider-Mana, s čigar masko je pred leti večkrat proslavljal svoje zadetke: