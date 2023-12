Denarja bo še več

V nadaljevanju preberite:

Odločitev sodišča Evropske unije o sporu Evropske nogometne zveze in ustanoviteljev evropske superlige na dan novoletnega druženja Nogometne zveze Slovenije tudi za slovenske nogometne veljake in ustvarjalce ni bila najbolj prijetna čestitka. Na Gospodarskem razstavišču sta bila klanjanje in uklanjanje »monarhu« iz Nyona, predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu, ki je doživel odmeven poraz, odkar je prvi mož evropskega nogometa, malo manj prisrčna. Toda prepričanja slovenskih nogometnih ustvarjalcev, da uporniki morda le niso tak bavbav, kot so jih prikazovali, ne bi spremenila niti resolucija Organizacije združenih narodov.

Ne glede na vse je odločitev sodišča nasprotno misleči sprti strani postavila v položaj, ko ne bo več mogoče izsiljevati, žugati in vsiljevati nečesa, o čemer niso našli vsaj minimalne kompromisne rešitve.