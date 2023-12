Nogometna javnost gleda v Luksemburg: superliga proti Uefi in Fifi

Predzadnji letošnji četrtek bi bil lahko prelomen za prihodnost evropske nogometne družine. Sodišče Evropske unije v Luksemburgu bo dopoldne – predvidoma ob 9.30 – objavilo sodbo v primeru superliga proti Uefi in Fifi, v katerem ustanovitelji t. i. superlige krovnima nogometnima hišama očitajo zlorabo monopolnega položaja.

Strnimo zgodbo: 18. aprila 2021 je dvanajst velikih evropskih klubov ustanovilo t. i. superligo, nogometno tekmovanje zaprtega formata, ki bi neposredno ogrozilo Uefino ligo prvakov; slednja prinaša Uefi prihodke, s katerimi ohranja nad vodo nogomet tudi v manj razvitih članicah. Projekt je propadel v pičlih dveh dneh, potem ko se mu je uprla večina deležnikov v evropskem nogometu – najprej javno Uefin predsednik Aleksander Čeferin, nato navijači, politiki in tudi klubi. V nepriljubljeni zgodbi so ostali Real Madrid, Barcelona in Juventus – slednji se je po menjavi uprave distanciral od zgodbe –, ki so pozneje vložili tožbo proti Uefi in Fifi, vmes pa ustanovili promocijsko podjetje A22 in dodali, da bi v primeru zmage razširili ligo na 60 do 80 klubov.

Enotna nogomet in politika

Aleksander Čeferin je bil aprila 2021 v prvi bojni vrsti. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Uefa trdi, da brani model odprtih tekmovanj, ki temeljijo na športnih dosežkih, in solidarnosti za vse deležnike, ohranja evropski model športa in piramidno strukturo tekmovanj, kar zagotavlja napredovanje in izpadanje upoštevaje športne (ne)uspehe. Uefo so podprli evropski parlament, evropska komisija, skoraj vse vlade članice EU, njenemu stališču je lani pritrdil generalni pravobranilec sodišča EU (»Pravila Uefe so združljiva s konkurenčnim pravom EU,« je zatrdil Atanasios Rantos.), kar v večini primerov pomeni podobno sodbo sodišča, ne pa vselej.

Florentino Perez je ideolog superlige. FOTO: Franck Fife/AFP

In, ne nazadnje, Uefo so pisno podprli tudi združenja klubov (ECA), navijačev in nacionalnih lig na stari celini ter vseh 55 članic Uefe. Navsezadnje bo v sezoni 2024/25 zaživela nova liga prvakov – v njej bo igralo 36 namesto dosedanjih 32 klubov –, ki temelji na podpisanem sporazumu vseh deležnikov.

Uefa vztraja, da lahko kdorkoli že zdaj ustanovi svoje tekmovanje, toda obenem ne more sedeti na dveh stolih. Ali po domače: Real in Barcelona lahko ustanovita superligo, toda potem ne moreta tekmovati v ligi prvakov, njuni nogometaši pa ne na evropskem ali svetovnem prvenstvu. Sodišče EU obravnava domnevno kršitev prava EU, odločitev sodišča pa bo moralo nato implementirati v prakso sodišče v Madridu – na katerem so vložili tožbo pučisti –, ki je prosilo za mnenje sodišče EU.