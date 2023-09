Maribor pomenil uspešno generalko Olimpije za Lille

V nadaljevanju preberite:

Prvi derbi med Olimpijo in Mariborom v tej sezoni ni razočaral navzočih v Stožicah in drugih, ki so si slovenski clasico ogledali pred TV zasloni. Res so lahko veseli predvsem v zeleno-belem taboru, Ljubljančani so namreč zasluženo premagali Štajerce (2:1), kar je dobro znamenje za Olimpijo pred sredino zgodovinsko premiero kluba v Uefini konferenčni ligi. Zakaj je imel Damir Krznar prav in kaj lahko kljub vsemu skrbi Joaa Henriquesa pred tekmo v Lillu?