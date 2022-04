Derbi navdušil Štajerce, prizemljil in preusmeril Ljubljančane

V nadaljevanju preberite:

Kaj prinaša razplet največjega slovenskega derbija za nadaljevanje prvenstva? Kako dobro so opravili svoje delo akterji Maribora in Olimpije ter kakšne ocene smo jim namenili? Derbi pod mariborsko Kalvarijo je pritegnil v Ljudski vrt – za to sezono – rekordno število navijačev, ki so videli napet nogometni večer, povprečno kakovost igre in zasluženo zmago Štajercev. Kako naprej in kateri dejavnik bo izjemno pomemben pri deljenju evropskih vozovnic v Sloveniji?