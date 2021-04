Derbi z vrha brez Kampla in Lewandowskega

Erling Braut Haaland je pri 21 golih v sezoni. FOTO: Ina Fassbender/AFP

Nemška liga, 27. krog:

Standings provided by SofaScore LiveScore

Nemška bundesliga prinaša derbi vodilnih ekip Bayerna in Leipziga, v katerem pa ne bo kaznovanegain poškodovanega prvega zvezdnikaTo je ključna tekma v boju za solatni krožnik, s katerega zadnjih osem let jedo le Bavarci. Bayern uživa po 26 kolih (od 34) štiri točke prednosti pred Leipzigom in z morebitno zmago na tleh nekdanje NDR bi začel priprave na Oktoberfest že v začetku aprila. Velja tudi obratno: morebitna zmaga rdečih bikov bi naredila bundesligo najbolj zanimivo ligaško tekmovanje v Evropi.Leipzig bo stavil na španskega asa, nekoč zvezdnika zagrebškega Dinama, gostje bodo iskali pot do cilja brez Lewandowskega in kaznovanega dvojcaBorussia iz Dortmunda nujno potrebuje zmage v boju za ligo prvakov, gostila bo Eintracht.je pri 21 golih v sezoni, do Lewandowskega mu jih manjka kar 14.15.30 Bayer Leverkusen - Schalke15.30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt15.30 Augsburg - Hoffenheim15.30 Mainz - Arminia Bielefeld15.30 Wolfsburg - Köln18.30 Leipzig - Bayern München20.30 Borussia Mönchengladbach - Freiburg15.30 Stuttgart - Werder18.00 Union Berlin - Hertha Berlin