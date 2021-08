Devet Brazilcev brez kvalifikacijskih tekem za SP

Po tem, ko so klubi premier league z vodstvom tekmovanja prejšnji teden odločili, da svojim nogometašem ne bodo dovolili igranja za izbrane vrste, ki so na seznamu rdečih držav zaradi okužb z novim koronavirusom, je brez nastopa v kvalifikacijah za SP 2022 ostalo devet članov brazilske reprezentance.



V skladu s pravili, ki trenutno veljajo v Združenem kraljestvu, bo za vsakogar ob vrnitvi iz države na rdečem seznamu predpisanih deset dni samoosamitve v hotelu, ki ga bo izbrala vlada, ne glede na to, ali je potnik prejel cepivo ali ne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Brazilija, ki je z 18 točkami iz šestih tekem prva v južnoameriških kvalifikacijah za SP, se bo med 2. in 9. septembrom pomerila s Čilom, Argentino in Perujem. Brez nastopa bodo ostali Thiago Silva (Chelsea), Richarlison (Everton), Ederson in Gabriel Jesus (Manchester City), Raphinha (Leeds United), Alisson Becker, Fabinho in Roberto Firmino (Liverpool) ter Fred (Manchester United).

Aston Villa je popustila

Prav tako ne bo Matheusa Nunesa, člana portugalskega Sportinga, ki ni opravil vseh cepljenj proti covidu-19.



Angleški nogometni klub Aston Villa pa je v nasprotju z odločitvijo premier league argentinskima igralcema Emilianu Martinezu in Emilianu Buendii dovolil, da bosta zapustila Otok in zaigrala za Argentino v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Venezueli in Braziliji, vendar se ne bosta udeležila tretje tekme proti Boliviji.



Bo pa brez reprezentančne akcije ostal tudi zvezdnik Liverpoola Mohamed Salah, ki mu njegov klub ni dovolil, da bi Egiptu pomagal v skupinskem delu afriških kvalifikacij za SP, ki bo prihodnje leto.

