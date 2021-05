Dežela andskega kondorja v primežu narkonogometa

V nadaljevanju preberite:

Kolumbija je dežela neizmerno lepe narave in pisanega živalstva, tudi leglo vrhunskih nogometašev. Svoj čas pa je dobila naziv morilske prestolnice sveta. Vse se je začelo s kokainskim kraljem Pablom Escobarjem, ta je denar pral prek nogometnega kluba iz domačega Medellina, zaradi rivalstva z nasprotnimi narkokarteli in dejstva, da ga preganja država, pa se je vse pogostokrat končalo s prelivanjem krvi in smrtmi. Escobarjevo nasledstvo, tudi v nogometu, pa še danes ne zapušča dežele andskega kondorja.