Di Maria uradno Juventusov, v Torinu tudi že Pogba, v Firencah pa Jović

Štiriintridesetletni Angel Di Maria, ki so ga po koncu prejšnje sezone odslovili pri Paris Saint-Germainu, je v Torino prišel kot prost igralec, za enoletno pogodbo pa bo po poročanju medijev dobil sedem milijonov evrov. Di Maria, ki bo novembra in decembra z argentinsko vrsto, ta je tudi južnoameriški prvak, igral na svetovnem prvenstvu, je v zadnji sezoni pri PSG na 26 ligaških temah prispeval pet golov in osem podaj. Argentinski napadalno usmerjeni igralec je pred Juventusom in PSG igral še za Manchester United, Real Madrid, Benfico in Rosario Central, za izbrano vrsto pa je na 122 tekmah prispeval 25 golov.

V Torinu pa je tudi že še en prost igralec, iz Manchester Uniteda se po šestih letih vrača 29-letni francoski reprezentant Paul Pogba.

»Vrnil sem se in sem srečen, da sem tu. Komaj čakam, da začnem in spet oblečem Juventusov dres,« je po petkovem prihodu v Torino dejal Pogba, ki ga je Juve nazadnje Unitedu prodal za približno 105 milijonov evrov.

Novega napadalca pa je dobil tekmec Juventusa iz elitne italijanske lige Fiorentina, ki je pripeljala srbskega reprezentančnega napadalca Luko Jovića. Tega je prejšnji klub Real Madrid spustil brez odškodnine, po poročanju medijev pa je zadržal 50 odstotkov od naslednjega prestopa.

Lenglet iz Barcelone na posojo k Tottenhamu

Francoski nogometaš Clement Lenglet je okrepil vrste angleškega Tottenhama, je londonski klub sporočil na uradni spletni strani. Sedemindvajsetletni osrednji branilec je zadnja štiri leta igral za katalonskega velikana Barcelono, v sezoni 2022/23 pa bo kot posojen nogometaš igral za lani četrtouvrščeno ekipo angleškega prvenstva.

V Beauvaisu rojeni nogometaš je profesionalno kariero začel pri Nancyju, s katerim se je v sezoni 2015/16 veselil napredovanja med francosko elito. Januarja 2017 se je preselil k španski Sevilli in zanjo odigral 73 tekem, preden se je pred skoraj natanko štirimi leti prestopil k Barceloni.

Za katalonsko zasedbo je zbral 158 nastopov in se sedemkrat vpisal med strelce. Osvojil je tudi špansko prvenstvo (2018/19) ter kraljevi pokal (2021). Pogodba ga z Barcelono sicer veže do konca sezone 2025/26, pri Tottenhamu pa niso podali informacije, ali imajo po izteku posoje možnost odkupa.

Za francosko izbrano vrsto je Lenglet nastopil 15-krat in zabil en gol. Lani se je z galskimi petelini, za katere je debitiral 11. junija 2019, veselil naslova v ligi narodov. Barcelonin tekmec iz elitne španske lige Sevilla pa je po poročanju Transfermarkta za 12 milijonov evrov iz Galatasaraya pripeljal brazilskega srednjega branilca Marcaa.