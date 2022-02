Diego Maradona: Florentino, kupi Mbappeja

Sijajna predstava Kyliana Mbappeja proti madridskemu Realu v prvi tekmi osmine finala lige prvakov, v kateri je s spektakularnim golom v sodnikovem dodatku Paris St. Germainu zagotovil minimalno zmago, je spomnila na vizionarstvo nekdanjega nogometnega kralja Diega Maradone. Pokojni Argentinec je že leta 2017 v pogovoru s španskim novinarjem Realovemu predsedniku Florentinu Perezu dal jasno sporočilo, da naj kupi tedaj komaj 18-letnega napadalca.

»On je nekdo, ki bo presegel mnoge. Rekel sem Florentinu, kupi Mbappeja. On mi je odgovoril, da že ima Cristiana Ronalda in tistega drugega (Garetha Balea),« je povedal Maradona in med drugim tudi svetoval, kako naj sprosti mesto za Francoza. »Balea mora prodati in ne zavreči.«

Mbappe, eden od najboljših napadalcev na svetu, ima pogodbo s PSG le do konca sezone in naj bi poleti prestopil k Realu brez odškodnine. Njegova letna plača naj bi znašala 50 milijonov evrov.