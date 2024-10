Diego Simeone: Z dvema streloma na naša vrata so dosegli tri gole

Atletico Madrid je še drugič izgubil v nogometni ligi prvakov (1:3). Moštvu slovenskega zvezdnika Jana Oblaka je lanski Olimpijin tekmec v konferenčni ligi Lille zabil kar tri gole, skupno je 30-letni Škofjeločan prejel že osem golov. Nemočen je bil pori vseh treh. Trener Diego Simeone ni tako hudo ujezil poraz, kot to, kako so francoski tekmeci prišli do zmage. Atletico je ob polčasu imel prednost z 1:0. V drugem je v 61. minuti izenačil z lepim golom Kosovca Edona Žegrove, ​potem pa je v 74. minuti prišlo do prelomnega trenutka.

»Dva načina sta, kako priti do poraza. Prvi polčas je bil izjemen in tako kot je igralo moštvo, ko si je ustavilo veliko priložnosti in ne na silo, je liga prvakov lahko lepa. Potem je tu še drugi način, upam, da bomo našli nekaj, da bomo rekli, to je bila enajstmetrovka. Sodnik je najprej rekel, da je bila igra z roko, potem da je bilo kar nekaj od Kokeja. Želim pojasnilo, zakaj je bila enajstmetrovka. Upam, da bomo videli in rekli, Uefa je imela prav. Imeli smo priložnost za 2:0, izgubili pa smo z 1:3. Sprožili so dva strela, zadeli pa trikrat,« se vročekrvni Argentinec na Atleticovi klopi ni in ni mogel sprijazniti s trenutkom, ki je rdeče-bele spravil v težavo.

Jan Oblak se je lkahko le čudil, kako so tekmeci iz Lilla zabili tri gole. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

»Nismo imeli sreče. Tri, štiri izrazite priložnosti smo imeli pred izenačenjem. Zmanjkalo nam je tudi sile, ki je potrebna za takšno tekmovanje. Igrali pa smo dobro, energije nam niso bile naklonjene,« je slikovito zaključil Simeone in zaščitil enega od osmoljencev, Norvežana Alexandra Sørlotha.

»V prvem polčasu je bil odličen. Ve, kako živeti s tem, kako je, ko zabiješ gol ali ne. To je del napadalčevega življenja. Lahko bi zabil tri gole. A slej ko prej bodo prišli goli.«