Simeone o Realu in sodniku VAR: To traja že sto let, zakaj se čudite?

V španskem nogometu nenehno »zagotavljajo«, da tekme tamkajšnjega prvenstva ali pokalnega tekmovanja ohranjajo pozornost tudi po koncu igralnega časa. Tokrat so aktualne sodniške odločitve na tekmi osmine finala kraljevega pokala Real Madrid vs. Celta Vigo in odziv Atleticovega trenerja Diega Simeoneja na zmago Reala s 5:2 (Mbappe, Vinicius, Endrick 2, Valverde; Bamba, Alonso), potem ko se je redni del tekme končal z izidom 2:2. Kljub vodstvu Reala z 2:0 je namreč Celta izenačila izid, kar je tekmo popeljalo v podaljške. V dodatnih 30 minutah so Madridčani zadeli trikrat in si zagotovili napredovanje.

Tekmo je zaznamovala tudi sporna sodniška odločitev v 36. minuti, ko pri rezultatu 0:0 ni bil dosojen kazenski strel za Celto po posredovanju vratarja Andreja Lunina nad Williotom Swedbergom. Real je nato iz nasprotnega napada dosegel svoj prvi gol, potem ko je polovico igrišča pretekel z žogo Kylian Mbappe in zabil gol za vodstvo z 1:0. Sodnik je odmahnil z roko, enako je presodil tudi video sodnik VAR.

Diego Simeone je komentiral sojenje na tekmah Reala in Barcelone. FOTO: Susana Vera/Reuters

O dogajanju so na novinarski konferenci vprašali tudi trenerja Atletica Madrida. Diego Simeone se je na vprašanje odzval v svojem slogu. »Iskreno povedano, včeraj nisem gledal tekme. Povedali so mi za situacijo, ki jo omenjate, toda to traja že sto let, tako da ne vem več, koga bi lahko presenetilo in zakaj se čudite,« je dejal Simeone. Argentinca so vprašali tudi, ali je na tak način sploh mogoče tekmovati z Realom in Barcelono. »Seveda je možno, tako tekmujemo že sto let,« je na enak način odvrnil Simeone.