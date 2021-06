Dietmar Hamann se je znova lotil Joachima Löwa

Joachim Löw se po euru 2020 poslavlja s selektorskega stolčka Nemčije. FOTO: Axel Schmidt/Reuters

Nekdanji nemški reprezentant in evropski klubski prvak z Liverpoolomnima prav veliko zaupanja v svojo reprezentanco.»Pred kratkim je bila anketa med 50 novinarji iz držav, ki so se uvrstile na euro, in noben od njih ni med favorite uvrstil Nemčije. Smo trikratni prvaki, pred sedmimi leti smo osvojili četrti naslov svetovnih prvakov, a nihče nam ne daje možnosti. Tudi mene lahko uvrstite na ta seznam, ker še nikoli nisem bil manj samozavesten pri tem, ali se bo Nemčija uvrstila v finale,« je v vlogi komentatorja zapisal za Daily Mail.Hamannu ni všeč, kako selektoroblikuje taktiko in postavo za dvoboj s pošastnimi Francozi. Opozarja na pomanjkanje mlajših igralcev. »Pred štirimi leti smo bili evropski prvaki do 21 let. Koliko reprezentantov je v moštvu? Eden.,« je spomnil Hamann in odločno postavil piko na i z jasno mislijo.»Za nami so tri izgubljena leta. Po polomu v Rusiji bi se Löw moral posloviti.«