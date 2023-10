Dinamo Zagreb: Nezaslišana blamaža

Zagrebški Dinamo si je v zadnjih treh desetletjih priboril ugled najuspešnejšega kluba v nogometni Evropi, ko gre za prostor naše severne, vzhodne in južne soseščine. Modri se redno uvrščajo v skupinskih del posameznih tekmovanj, pogosto smo v Zagrebu spremljali tudi spektakle v ligi prvakov, denimo z gostovanji Bayerna, Juventusa ali Reala, zdaj pa nastopanje v konferenčni ligi ni prav navdušilo številnih privržencev. Toda ti so zdaj ogorčeni ob najnovejši blamaži, kot so spodrsljaj moštva v Prištini označili hrvaški mediji.

Dinamo se je namreč spotaknil ob domači Ballkani, izgubil z 0:2, na igrišču pa bore malo storil, da bi dosegel kaj več. Pri tem porazu nikakor ne gre za tiste z oznako »Imeli smo smolo ...«, saj si favoriti iz Zagreba niso pripravili niti resnejših priložnosti. Trener Sergej Jakirović, nekoč tudi strateg mariborskih nogometašev, ni skrival ogorčenja ob bledi predstavi svojih nogometašev: »Najprej moram prespati ta poraz in se odločiti, če je bila to moja zadnja tekma na Dinamovi klopi. Garam na vso moč, ponujam priložnost vsem, naj se odrežejo. Lahko je govoriti, na igrišču pa potem delovati povsem drugače. Padli smo brez izstreljenega naboja, tega si ne morem predstavljati.«

Jakirović je sicer pred kratkim prišel na vročo klop kultnega zagrebškega kluba, takrat je nenadoma zapustil moštvo Rijeke, sodeč po prvih namigih iz Dinama, zlasti v zapisih dnevnika Sportske novosti, pa si pri klubu še naprej želijo obdržati tega strokovnjaka. Bolj vprašljiva je usoda športna direktorja in nekdanjega reprezentanta Daria Šimića ...