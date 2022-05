Djuranović odhaja, Stojanović prihaja

S koncem prvoligaške sezone bo Dejan Djuranović zapustil trenersko klop nogometnega kluba iz Domžal, so danes potrdili na spletni strani. Športni direktor Domžal Matej Oražem je v pogovoru za Sportklub razkril, da so tik pred podpisom sodelovanja s Slavišo Stojanovićem, ki je Domžale vodil že od 2002 do 2008. Z nogometno upokojitvijo Senijada Ibričića bo slednji prevzel mesto športnega direktorja, Matej Oražem pa bo v novi sezoni opravljal vlogo izvršnega direktorja.

Djuranović je moštvo v zahtevnem položaju prevzel junija 2020, ko je skupaj z osveženo ekipo izboril obstanek med elito. Kot trener je Domžalčane v lanski sezoni popeljal do četrtega mesta, pred zadnjim krogom aktualne sezone so rumeni na sedmem mestu. Ob tem je 54-letni strateg prejel tudi nagrado za trenerja sezone 2020/21. Domžale je vodil na 91 tekmah v vseh tekmovanjih.

»V letošnjem tekmovalnem letu cilji kluba niso bili izpolnjeni in posledično bo v prihodnje rumeno družino vodil nov obraz. Ta bo potrjen v prihodnjih tednih,« so ob tem zapisali Domžalčani.

Po dveh letih vodenja članske ekipe bo še naprej deloval v klubu. Enako velja za njegove dosedanje sodelavce. »Djuranović za zdaj ostaja v klubu, seveda, če bo taka njegova želja, v kakšni vlogi bo to, še ni jasno,« je v oddaji Pod prečko na Sportklubu povedal Oražem.

Tik pred podpisom pogodbe o sodelovanju z Domžalčani je po poročanju N1 nekdanji slovenski selektor Stojanović, ki je Domžale v letih 2007 in 2008 popeljal do naslova državnih prvakov.