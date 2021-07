Dobre novice za Ronalda: Uefa potrdila, da ostaja zlati čevelj EP

Po tem, ko se je češki napadalec Patrik Schick s petim golom na prvenstvu v soboto na vrhu seznama strelcev eura 2020 izenačil s Cristianom Ronaldom, je Evropska nogometna zveza (Uefa) na svoji spletni strani potrdila, da Ronaldo ostaja prvi strelec turnirja zaradi ene vknjižene podaje. V primeru izenačenja na vrhu lestvice bo Uefa namreč uspevala ključne podaje, preden bo razglasila najboljšega strelca eura 2020, Ronaldo pa je v tem pogledu z eno podajo boljši od Schicka (0). Češkemu zvezdniku ne pomaga niti dejstvo, da je dosegel le en gol z enajstih metrov, medtem ko je Ronaldo z bele pike natančno meril kar trikrat.



Najbližje Ronaldu so njegov dolgoletni soigralec pri madridskem Realu, Francoz Karim Benzema, Belgijec Romelu Lukaku in Šved Emil Forsberg (vsi po štiri gole), ki pa so že končali z nastopi. To ne velja za strelce treh zadetkov, Angleža Harryja Kana in Raheema Sterlinga ter Danca Kasperja Dolberga, ki imajo teoretično največ možnosti, da Ronalda še prehitijo. Samo Sterling je tako kot Ronaldo sicer vknjižil tudi eno podajo.

Prva po Miloševiću in Kluivertu

Dveh nogometašev s petimi doseženimi zadetki EP ne beleži od za Slovenijo nepozabnega eura 2000, ko je skupaj z Nizozemcem Patrickom Kluivertom petkrat mrežo tekmecev zatresel tudi novi trener Olimpije Savo Milošević, od tega dvakrat na nepozabnem uvodnem obračunu slovenske reprezentance z Jugoslavijo v Charleroiju, ko je bil izid 3:3.



Absolutni rekorder po številu zadetkov na enem euru je Francoz Michel Platini, ki je leta 1984 zadel devetkrat, sledijo pa njegov rojak Antoine Griezmann (6/2016) in Nizozemec Marco van Basten (1988), Anglež Alan Shearer (1996) ter Čeh Milan Baroš (2004), ki so vsi dosegli pet golov tako kot letos Ronaldo in Schick.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: