Dolgovi Olimpije se kopičijo, pod lupo jih je vzela Fifa

Medtem ko se nogometaši Olimpije v Umagu pod vodstvom novega stratega Gorana Stankovića zavzeto pripravljajo na nadaljevanje državnega prvenstva, se predsednik Milan Mandarić s svojimi svetovalci trudi, da bi rešil finančne težave, ki hromijo delo in razvoj kluba. Danes bo zasedal finančni oddelek Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ki bo med drugim preveril, ali je Olimpija poravnala dolg do agenta nekdanjega nogometaša zmajev Issaha Abassa v višini 180.000 evrov. To pa še zdaleč ni osamljena denarna težava za MM.