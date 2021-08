Domine padajo: po Messiju in Ronaldu sledita še Mbappe in Haaland?

V nadaljevanju preberite:

Po tem, ko je Lionel Messi končal sodelovanje z Barcelono in se pridružil Paris Saint-Germainu, smo že mislili, da je bil to vrhunec letošnjega poletnega prestopnega roka. Toda povratek Cristiana Ronalda k Manchester Unitedu in očitno neizbežen prestop Kyliana Mbappeja v Real Madrid prav tako burita domišljijo privržencev nogometa po vsem svetu. Več kot 170 milijonov od najverjetnejše prodaje Mbappeja bi Parižani lahko nemudoma vložili v novega napadalca, zadnje govorice so namigovale na klienta podjetnega Italijana Mina Raiole. Koga ima »v žepu« podjetni agent?