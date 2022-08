Domžalčani okrepitev našli v elitni nemški bundesligi

Dvaindvajsetletni Franko Kovačević je z Domžalčani sklenil triletno sodelovanje. Pred tem je bil krilni napadalec član nemškega Hoffenheima.

»Počutim se odlično. S trenerji in igralci sem se že spoznal. Odlično so me sprejeli. Igralci mi veliko pomagajo in to bo zagotovo pospešilo privajanje. Z medsebojno pomočjo pa sem prepričan, da lahko dosežemo zastavljene cilje,« je za klubsko stran dejal Kovačević.

Po mladinski karieri pri Varaždinu, Bjelovarju in Rijeki je sledil odhod v Hajduk, kjer je za prvo ekipo zbral 20 nastopov. Zatem se je preselil v nemški Hoffenheim, kjer je za B-ekipo nemškega prvoligaša nastopil na 12 tekmah. Nekdanji mladi hrvaški reprezentant je vmes igral še za ameriški Cincinnati in grški Pafos.

»Dalj časa smo iskali okrepitev na krilnem položaju in s prihodom Kovačevića je napad zdaj bistveno nevarnejši,« je dejal športni direktor Domžal Senijad Ibričić.