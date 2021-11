Domžalčani ostajajo občinski vladarji

Domžalčani ostajajo nogometni vladarji v občini. V lokalnem derbiju 18. kola so v »gosteh« na svojem štadionu zanesljivo premagala zaradi treh kaznovanih igralcev močno oslabljene Radomljane. Odločitev o zmagovalcu je padla že po prvih 45 minutah, ko sta v končnici gola dosegla Senijad Ibričić v 39. minuti in Dejan Georgijević v 43.

Domžalčani so že pet tekem neporaženi, v desetem lokalnem derbiju pa so še osmič – ob porazu in neodločenem izidu – premagali Radomljane.

Ob 17. uri se bo začela tekma v Kidričevem med Aluminijem in Taborom, vrhunec 18. kola pa bosta jutrišnja derbija tretjega Brava in prvega Kopra v Spodnji Šiški ter četrte Mure in drugega Maribora v Fazaneriji.

Dvoboj Celja in Olimpije je bil zaradi okužbe z virusom sars-cov-2 pri Ljubljančanih preložen.