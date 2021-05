Olimpija ni favorit, a Domžalčani vedo, da bodo garali

V nadaljevanju preberite:



Minuli ligaški konec tedna je razblinil globoka razmišljanja in računice, kako se lotiti pokalnega dvoboja. Domžalčane je spodrsljaj proti zadnji Gorici, potem ko so v prvenstvu v minulih dveh tednih narezali tako Mariborčane kot zeleno-bele Ljubljančane, stal šampionske bitke za zadnjih 270 prvenstvenih minut in vse upe o uvrstitvi v evropsko poletje usmeril na pokalno tekmovanje. Olimpija je proti Mariboru zadržala dve točki naskoka in prvi štartni položaj za zaključni prvenstveni sprint.