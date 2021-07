Domžale do sladke zmage: Potrpežljivost je odločila srečanje

Luksemburški Swift Hesperange se pred okoli 1000 gledalci v domžalskem športnem parku še zdaleč ni izkazal za naivnega tekmeca. Rumeni so imeli tudi nekaj sreče, da sodnik, Avstrijec Christian-Petru Ciochirca, pri izidu 0:0 ni dosodil prekrška, ko je Žiga Repas v kazenskem prostoru podrl Hamidouja Seneja, medtem ko bi lahko razveljavil tudi zmagoviti gol Andraža Žinića v 58. minuti, saj je Arnel Jakupović storil prekršek nad gostujočim branilcem.



V boju s soparo ni pomagala niti bližnja Kamniška Bistrica, v težkih razmerah za igro pa so gostje kar dvakrat stresli okvir domačih vrat. Zmagovalec, povratni obračun bo na sporedu v četrtek v Luksemburgu, se bo nato pomeril z boljšim iz finsko-ferskega obračuna Honka Espoo – NSI Runavik.



Izenačen dvoboj je tako odločila 58. minuta, ko je lepo podajo Svena Šoštariča Karića unovčil branilec Žinić.

V drugo tekmo z istim pristopom

»Vedeli smo, da nas čaka ena zahtevna tekma. Vedeli smo, da se bo nasprotnik pomaknil malo bolj nazaj in čakal na protinapade. Ampak to smo dobro ubranili, izkoristili eno priložnost v drugem polčasu, to pa je bilo dovolj za zmago,« je za klubsko spletno stran povedal Žinić.



»Mislim, da je ravno ta potrpežljivost odločila srečanje. Bili smo dovolj agresivni in dobri na teh drugih žogah in lahko prek tega napadali,« je še dodal. »Imamo prednost, v drugo tekmo moramo z istim pristopom in mislim, da ne bo težav.«

