Domžalčanom lokalni derbi

V tekmi 18. kola državnega prvenstva v nogometu so Domžalčani v lokalnem derbiju z 2:0 (0:0) premagali igralce moštva Kalcer Radomlje. Zmago so si zagotovili v drugem polčasu, ko so učinkovitejšo igro in tudi rdeč karton pri tekmecih kronali z dvema goloma.

Prvi del je bil dokaj enakovreden, vsaka od ekip pa si je pripravila eno izrazito priložnost. Domžalčani, ki so igrali v vlogi gostov, so bili najbližje zadetku po prostem strelu v 12. minuti, ko je pred golom do odbite žoge prišel Andrej Đurić, ki pa je žogo poslal prek vrat.

Radomljani so bili zelo blizu golu v 36. minuti. Francesco Tahiraj je meril z 12 metrov, žoga je zadela vratnico in se po golovi črti odkotalila proti drugi vratnici, a je bil vratar Ajdin Mulalić dovolj hiter, da jo je zagrabil, preden je vanj trčil Madžid Šošić, ki je skušal žogo poriniti v mrežo.

V nadaljevanju je vendarle padel prvi zadetek. Zanj je poskrbel Žiga Repas, ki je dobil žogo na kakšnih 20 metrih, potem pa iz obrata s silovitim strelom presenetil vratarja Emila Velića; žoga se je od prečke odbila prek golove črte. Radomljani so poskušali odgovoriti, a so se v 65. minuti znašli v težavah, ko je drugi rumeni karton dobil Šošić. Niso pa se še vdali. V 67. minuti je imel po kotu lepo priložnost Anel Zulić, a je žogo iz neposredne bližine poslal kakšen meter ob vratnici.

Domžalčani so si sčasoma priigrali terensko premoč, po kotu v 70. minuti je bil tako Ivan Durdov za malo prepočasen. Dokončno je bila tekma odločena v 83. minuti. Za 2:0 za Domžale sta poskrbela Arnel Jakupović in Đurić. Prvi je z leve strani dobro izvedel prosti strel, drugi pa je v kazenskem prostoru ob premalo odločni obrambi z glavo žogo poslal v mrežo in postavil končni izid.

Na lestvici so Domžalčani ostali na šestem mestu, za Mariborčani pa imajo zdaj spet le dve točki zaostanka. Radomljani so ostali na osmem s točko naskoka pred Gorico in Taborom.

V naslednjem kolu bodo nogometaši iz Radomelj 6. decembra gostovali v Mariboru, Domžalčani pa bodo dan pozneje gostili Celjane.

Rezultati 18. kroga v 1. SNL:

Kalcer Radomlje : Domžale 0:2 (Repas 50., Đurić 84.)

Gorica : Tabor Sežana 1:1 (Ovsenek 7.; Vekić 52.)

Maribor : Bravo 3:0 (Vipotnik 5., 37., Repas 15.)

Koper – Mura danes (18)

Olimpija – Celje jutri (18)