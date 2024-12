Domžale in Nafta spomladi za preživetje, drugi za sproščeno tekmovanje

V nadaljevanju preberite:

V minuli sezoni 1. SNL za obstanek ni bilo dovolj 31 točk oziroma 28,7 odstotka osvojenih točk, kolikor jih je osvojil zadnjeuvrščeni Aluminij. V bitki za neposreden obstanek so bila po 18. kolih tri moštva (Rogaška 11, Kalcer Radomlje 16, Aluminij 18), v tej na prvi polovici kaže le na oster dvoboj Domžal in Nafte.

Primorje je med moštvi iz drugega dela lestvice največje pozitivno presenečenje, Domžale negativno. Toda razmerje osvojenih točk v medsebojnih tekmah Ajdovce uvršča šele na tretje mesto (11) za Radomljani (15) in Sobočani (16). Domžalčani in Lendavčani so osvojili po osem točk, v medsebojnem dvoboju pa so oboji v domači tekmi zmagali. V primeru enakega števila

Za Ajdovce, Sobočane in najbrž tudi Radomljane bo drugi del sezone tekmovalno sproščen. Za vse tri velja, da ne morejo ujeti boljših tekmecev pred njimi, ne morejo pa biti tako slabi, da bi izpustili veliko prednost.

Matematika ni povsem realen pokazatelj tega, kar so dosegla moštva in kaj so pokazala na igrišču, a realno sta v boju za obstanek le Domžale in Nafta.