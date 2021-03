Domžale odbile napad Mure na Maribor

Mura dolgo držala v nogah vse tri točke

V Domžalah smo videli več zanimivih dvobojev in igro kar visokega ritma. FOTO: Leon Vidic

PrvaLiga Telekom, 26. kolo

V prvih tekmah 26. kola 1. SNL so pridobili največ točk nogometaši Aluminija, ki so zmagali na gostovanju v Ljubljani, kjer so presenetili Bravo.Zaradi poškodb oslabljeni domači nogometaši, med drugim sta manjkalain, so na domačem igrišču doživeli poraz proti predzadnjemu Aluminiju, ki je pogrešal kaznovanain. Prva medsebojna obračuna sta se končala brez zmagovalca, tudi danes pa je bila tekma izenačena, odločil je golže v prvem polčasu.Lahko bi bilo tudi drugače: v 82. minuti so imeli domači lepo priložnost za izenačenje, ko jestreljal v kazenskem prostoru malce z desne strani in žogo poslal le za nekaj centimetrov mimo nasprotne vratnice. V 86. minuti je po prostem strelu z glavo poskusiltodaje bil na mestu, že v sodniškem dodatku pa je poskusil še, a bil malce premalo natančen.Dobro je kazalo tudi nogometašem Mure, ki so imeli na zahtevnem gostovanju v Domžalah dolgo v nogah tri točke, na koncu pa so se morali zadovoljiti z eno. Tekma v Domžalah, ki se je začela z minuto molka v spomin na nekdanjega domžalskega nogometaša Luko Baniča, se je končala brez zmagovalca.S točko bodo bolj zadovoljni tretjeuvrščeni Sobočani, ki so cel drugi polčas igrali z igralcem manj in z izjemo izenačujočega gola zdržali številne nalete točkovno najboljše ekipe spomladanskega dela (na sedmi tekmi je bila to zanje 15. točka), ki je ostala na četrtem mestu. Mura bi v primeru zmage prehitela Mariborčane na drugem mestu lestvice.Sobočani so povedli v deseti minuti, po kotu ježogo odbil, a v enega svojih soigralcev, od katerega se je odbila doki jo je iz bližine spravil v mrežo. Sobočani so pred koncem polčasa ostali brezki je zaradi prekrška dobil svoj drugi rumeni karton. Malce pred tem so domači neuspešno zahtevali najstrožjo kazen, potem ko jev kazenskem prostoru podrl Tamarja Svetlina.V uvodu drugega polčasa Domžalam kljub igralcu več ni uspelo unovčiti te prednosti,ni imel praktično nobenega dela. Šele v 64. minuti jeposkrbel za prvo nevarnost, ko je sprožil z roba kazenskega prostora, Murin vratar pa se je izkazal, tako kot po prostem strelus 25 metrov v 68. minuti. V 70. minuti pa so rumeni le izenačili, Ibričić je po preigravanju prišel do strela z roba kazenskega prostora, žogo pa je pred vrati spretno preusmeril v mrežoDomžale : Mura 1:1 (Podlogar 70.; Karničnik 10.)Bravo : Aluminij 0:1 (Petek 35.)sreda:Tabor – Olimpija (13)Celje – Gorica (15)Maribor – Koper (17.15)