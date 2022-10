Domžale za razred boljše od Gorice

V uvodni predstavi 15. kola domačega nogometnega prvenstva so nogometaši Domžal gladko ugnali tekmece iz Gorice – 5:1 (2:0; Kovačević 40., Repas 44., 47., Barišić 86., 88.; Iličić 84.).

Tekma v Domžalah se je začela pol ure pozneje zaradi gneče na cesti, v kateri so obtičali Novogoričani. Ti so na koncu doživeli osmi poraz in ostajajo predzadnji. Že v prvem polčasu so Domžalčani dvakrat zatresli mrežo gostov, v drugem polčasu pa kljub odločnejši Gorici tekmo brez posebnih težav pripeljali do zanje srečnega konca, ob koncu so prednost še oplemenitili. Domžale, neporažene na zadnjih petih tekmah, so se po peti zmagi utrdile na petem mestu.

Gostitelji so zabili vodilni gol v 40. minuti, strelec je bil Franko Kovačević. Po kotu z desne strani je Ivan Durdov žogo vrnil na dobrih 20 metrov, kjer je iz prve ustrelil Kovačević in žogo od vratnice poslal v mrežo za 1:0. V 44. minuti so gostitelji vodili že z 2:0, ko je Žiga Repas svoj prvi prvoligaški gol dosegel s strelom z 18 metrov.

Repas je takoj po začetku drugega polčasa dosegel nov zadetek, takrat je na 3:0 povišal z nizkim strelom z dobrih desetih metrov. Goričani so bili tisti, ki so v teh trenutkih razumljivo kazali več napadalne želje, vendar kljub nekaterim strelom prav nevarnega ni bilo. V 84. minuti pa je vendarle primorska zasedba dosegla gol, ko je Miroslav Iličić preigraval v kazenskem prostoru in s strelom po tleh znižal zaostanek na 1:3.

Toda le malenkost zatem je Bartol Barišić zadel z glavo po podaji Mateja Podlogarja z leve strani za novo vodstvo Domžal s tremi goli. Devetnajstletni Barišić je v 88. minuti dosegel svoj četrti gol sezone, potem ko je spretno unovčil dvojno podajo z Arnelom Jakupovićem.

Domžale bodo v 16. krogu prihodnji petek gostovale v Kopru, Gorica pa bo dan pozneje gostila Celje.