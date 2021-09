Domžalskih sto let obeležila nova klubska himna

Priklicali so si željo

»Naj se vijejo zastave, ko zmagujejo Domžale, hej, Domžale, šampion ...« je dolga leta odmevalo v domžalskem športnem parku. Skupina Obvezna smer je s svojo himno zaslovela toliko bolj, ko so rumeni dvakrat zapored med letoma 2006 in 2008 osvojili naslov državnih prvakov. V nove zmage bo domžalske privržence nogometa in njihove ljubljence zdaj ponesla nova himna, ki so jo predstavili v četrtek, pomembno vlogo pa so zaupali slovenski rock skupini IMSET, ki so jo predstavili kot eno najobetavnejših pri nas.Domžale so tako v slogu proslavile 100. obletnico delovanja, v nedeljo, 26. septembra (ob 16.00) pa vse, ki se jim po žilah pretaka rumena kri, vabijo na premierno izvedbo himne v Športnem parku Domžale.insta podala zasnovo teksta, del ekipe pa sta tudiin. Nova pesem z »močnim besedilom in ognjeno karakteristiko«, kot so zapisali slovenski prvoligaši, nosi ime Rumeno srce.»Prvo himno je za NK Domžale v 80. letih posnela skupina Obvezna smer. A že kar nekaj let je v klubu tlela želja po osvežitvi glasbene podobe kluba in najboljša izbira za to je glasbena skupina IMSET, ki izhaja iz Domžal, toda poznana je ne le v Evropi, temveč tudi 'čez lužo',« so sporočili Domžalčani.Gre za skupino, ki jo poslušajo tudi sloviti Coldplay in Linkin Park. Ti so namreč letos skupaj z ostalimi člani žirije tekmovanja ISC (International Songwriting Competition) odločili, da si izmed 26.000 izvajalcev iz celega sveta pesem All The Same skupine IMSET zasluži 9. mesto na svetu. Zasedba je za skladbo posnela tudi videospot, ki velja za enega produkcijsko najbolj dodelanih v Sloveniji.»Jaz sem že pred nekaj leti ostalim fantom v IMSET rekel, da kako bi bilo 'hudo', če bi naredili himno za NK Domžale. Vsi smo se strinjali, ampak je takrat to ostala le ideja. Ko so nas letos kontaktirali iz kluba točno zaradi tega, smo bili pozitivno presenečeni. Očitno smo si priklicali željo,« je povedal frontman skupine Jaka Peterka. Fantje bojda radi hodijo na tekme Domžal, bobnar Blaž Horvat pa je pred leti tudi treniral v klubu. Vsem članom skupine so v zahvalo podelili tudi članske drese.»Nova himna je za skupino IMSET predstavljala izziv, kako rock glasbo zapakirati v navijaško skladbo. In tudi tokrat jim je uspel presežek, kar ni nič nenavadnega ob vseh dosedanjih uspehih, ki jih žanjejo. Lani in predlani so bili najbolj predvajani slovenski izvajalci na številnih radijskih postajah, SAZAS SpotVizija jih je izbrala za eno najbolj kakovostnih glasbenih skupin), na 6. Ljubljanskem festivalu so prejeli nagrado za najboljšega izvajalca, Glas Mladih 2012 pa so jih okronali za najboljšo glasbeno skupino. Številni uspehi so jih popeljali do sodelovanja s Sterling studiem v New Yorku, s priznanim producentom Chrisom Athensom (AC/DC, Rita Ora, Blink 182, itd.) in nastopov na največjih slovenskih in tujih festivalih, med drugim na Woodstock Festival Poland. Oder so si delili z različnimi glasbeniki svetovnega kova (Dire Straits, Parni Valjak, Prljavo Kazalište, Siddharta, itd.),« so someščane še pohvalili pri NK Domžale.