Dortmund izkoristil Bayernov zdrs z dvojčkom Reusa

Nogometaši Borussie Dortmund so v predzadnji tekmi 22. kola nemške lige na gostovanju pri Unionu v Berlinu zmagali s 3:0 in tako znižali zaostanek za vodilnim Bayernom, ki je v soboto presenetljivo izgubil z Bochumom z 2:4. Razlika med prvima na lestvici je zdaj šest točk (52:46). Porurci v nedeljo niso naredili napake, bili so prepričljivi in učinkoviti. Odločitev je padla že v prvem polčasu, ko je v le sedmih minutah (18. in 25.) dvakrat zadel Marco Reus. Delo rumeno-črnih je v drugem delu dokončal še Raphaël Guerreiro.

Preostale ekipe z vrha lestvice so igrale že v soboto. Vodilni Bayern si je privoščil precejšen spodrsljaj, saj je z 2:4 izgubil z Bochumom. Bayern bi teoretično moral imeti lahko delo, a je v tej sezoni doživel že nekaj popolnih mrkov. To je odlično izkoristil razigrani Bochum, ki je kot prva ekipa po več kot 40 letih zabil gostujočemu Bayernu več kot tri gole v prvem polčasu. Za slabo tolažbo Bavarcem sta bila le zadetka Roberta Lewandowskega, zanj že 25. in 26. v ligaški sezoni.

Leverkusen je v večerni tekmi, sicer ne zlahka, premagal Stuttgart s 4:2 in začasno na tretjem mestu prišel le na dve točki zaostanka za Dortmundom, a je razlika zdaj spet pet točk. Berlinska Hertha je izgubila z zadnjim Greuther Fürthom z 1:2; Wolfsburg je Eintracht Frankfurt premagal z 2:0, Borussia Mönchengladbach pa je s 3:2 ugnala Augsburg. Freiburg je igral le 1:1 z Mainzem.

Na prvi tekmi kroga je že v petek Leipzig s 3:1 premagal Köln, nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl pa ni dobil priložnosti za nastop pri Leipzigu. Kolo bodo zaključili z nedeljsko zadnjo tekmo Hoffenheim – Arminia Bielefeld.