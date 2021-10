Dortmund zabija tudi brez Hålanda

Nogometaši v nemški ligi so danes odigrali uvodne tekme 7. kroga. Od vodilnih ekip sta bila prva na sceni Wolfsburg, ki je izgubil z Borussio Mönchengladbach z 1:3, ter Borussia Dortmund, ki je Augsburg premagala z 2:1. Wolfsburg je po prvem spodrsljaju v prejšnjem krogu lovil priključek k vodilnim, a začetek je bil slab, saj je Gladbach že po sedmih minutah vodil z 2:0 po golihin. Nekaj upanja je pomenilo znižanjesredi prvega polčasa, potem pa so gostje znali zadržati prednost. Niso sicer izkoristili enajstmetrovke, ki jo je zakrivilter moral zaradi drugega rumenega kartona z igrišča, a je zmago v sodnikovem dodatku potrdilPred tem krogom četrti Dortmundčani, imeli so točko manj kot Wolfsburg, so gostili Augsburg. Še vedno brez poškodovanega prvega zvezdnikaso v prvem delu povedli z golom, izenačil je. Že kmalu po začetku drugega dela je za Dortmund zadel, to pa je bil nazadnje tudi zmagoviti zadetek.