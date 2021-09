Dosegle, kar so želele, enako plačilo

Nogometna zveza ZDA je v stalnem sporu po zahtevi o enakem plačilu nogometašev in nogometašic, ki igrajo za državno reprezentanco, predlagala nove pogodbe. Po nnjej naj bi nogometašice in nogometaši imeli enake pogodbe, so v torek potrdili na zvezi.



Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, se je ameriška zveza z nogometaši in nogometašicami doslej ločeno dogovarjala o pogodbah. Nove naj bi bile enotne. Tudi čas je primeren, saj se je pogodba z moško vrsto iztekla že leta 2018, z žensko pa se bo konec leta.



Ženska vrsta na čelu z zvezdnico Megan Rapinoe je marca 2019 vložila tožbo proti zvezi zaradi diskriminacije. Ne glede na izjemne uspehe ženska vrsta namreč prejema bistveno manj denarja od moških kolegov. Sojenje sicer še ni končano, na zvezi pa so tudi brez odločitve sodišča zdaj že predlagali izenačenje prejemkov za obe reprezentanci.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: