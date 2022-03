Dragan Stojković že razmišlja o spopadu s Slovenijo

Marec prinaša nove izzive za večino nogometnih reprezentanc v Evropi. Slovenija se bo v Katarju pripravljala na junijske tekme v ligi narodov B, med njenimi tekmeci bo junija tudi Srbija. Srbski selektor Dragan Stojković Piksi je potrdil, da mu junijski dvoboji – v skupini so Srbija, Slovenija, Norveška in Švedska – pomenijo več od marčevskih, saj bodo tekmovalnega značaja. Kljub temu je izbral močna prijateljska dvoboja – z Madžarsko 24. marca v Budimpešti, z Dansko pa 29. marca v Københavnu.

»Zanimata me naša taktika in naš sistem igre. Do mundiala v Katarju bomo igrali veliko tekem, kar bo ustrezalo predvsem igralcev, saj veste, da raje igrajo kot trenirajo … Toda do svetovnega prvenstva je še daleč, vmes nas čaka liga narodov, ki je zame izjemno pomembna,« je zatrdil Stojković.

»Madžarska in Danska? Vselej je lepo zmagati, toda marca me rezultat resnično ne zanima, lahko pišete, kar hočete. Poskušali bomo zmagati, toda zanimal me bo predvsem odnos, možnost, da nadzorujemo tekmo na igrišču, izpolnjevanje obveznosti vsakega od enajstih na igrišču in podobno. Rezultat bo štel šele junija, ko bomo doma odprli ligo narodov proti Norveški in Sloveniji (2. in 6. junij, op. a.),« je zatrdil Dragan Stojković.

Napadalci Mitrović, Vlahović in Jović

Srbija za marčevski tekmi, vratarji: Predrag Rajković (Reims), Marko Dmitrović (Sevilla), Vanja Milinković-Savić (Torino); branilci: Strahinja Pavlović (Monaco), Stefan Mitrović (Getafe), Nikola Milenković (Fiorentina), Uroš Spajić (Kašimpaša), Miloš Veljković (Werder), Matija Nastasić (Fiorentina), Filip Mladenović (Legia), Mihailo Ristić (Montpellier), Aleksa Terzić (Fiorentina); zvezni igralci: Nemanja Gudelj (Sevilla), Nemanja Maksimović (Getafe), Nemanja Radonjić (Benfica), Saša Lukić (Torino), Marko Grujić (Porto), Uroš Račić (Valencia), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (Eintracht), Sergej Milinković-Savić (Lazio), Dušan Tadić (Ajax); napadalci: Aleksandar Mitrović (Fulham), Dušan Vlahović (Fiorentina), Luka Jović (Real Madrid).