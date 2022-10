Druga zmaga v sezoni in prva nad redsi po letu 1996

Nogometaši Liverpoola so po veliki zmagi nad Manchester Cityjem v prejšnjem kolu v tokratnem 13. utrpeli nov boleč poraz. Aktualni evropski in angleški podprvaki so izgubili na gostovanju pri Nottingham Forestu, ki je Liverpoolčane premagal prvič po letu 1996, tudi takrat je bil izid 1:0.

Junak tokratne zmage kluba, ki je kar dvakrat osvojil prestižni evropski pokal, predhodnika lige prvakov, je bil Taiwo Awoniyi z golom v 55. minuti. Liverpool vsaj zaenkrat ostaja na 7. mestu na lestvici, medtem ko se je Forest s šele drugo zmago v tej sezoni premier league dvignil z dna in je trenutno 19.