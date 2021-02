Drugi del odpirata Bravo in Tabor

Prva SNL, 16. in 20. kolo

Po 20. decembru, ko je bilo konec jesenskega dela sezone, se danes vrača Prva liga Telekom Slovenije. Nogometno pomlad na slovenskih igriščih bosta ob 14.00 odprla Bravo in sežanski Tabor z zaostalo tekmo 16. kola, tekme prvega rednega spomladanskega kola (20.), pa bodo igrali 10. in 11. februarja. Bravo in Tabor sta se merila že v 7. krogu v Sežani, takrat so bili boljši Kraševci z 2:0.Po 19 kolih na lestvici najbolje kaže Mariboru, ki ima 38 točk, sledijo Olimpija s 35, Mura s 33, Koper s 30 in Domžale s 25 točkami, v spodnjem delu so Tabor s 24, Celje s 23, Bravo z 22, Aluminij s 15 in Gorica z 10 točkami. Tekme 20. kola bodo nato v sredo in četrtek.danes:Bravo : Tabor (14)sreda:Bravo – Gorica (14)Domžale – Maribor (16.45)Koper – Olimpija (18.30)četrtek:Aluminij – Celje (15)Mura – Tabor Sežana (17)