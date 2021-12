Druščina Jana Oblaka je klonila še četrtič zapored

Nogometaši Granade so v španskem prvenstva presenetili madridski Atletico z Janom Oblakom in se veselili zmage z 2:1 (1:1). Atletico po četrtem zaporednem porazu sicer ostaja na petem mestu prvenstvene razpredelnice, a počasi izgublja stik z vrhom.

Kljub slabi formi Atletica je zmaga Granade, ki se je na lestvici povzpela na 12. mesto in se oddaljila od nevarnih mest za izpad, presenečenje. Andaluzijci so Atletico namreč nazadnje premagali davnega leta 1973 in tega se spomnijo le še starejši privrženci kluba.

Atletico je tekmo začel domala sanjsko. Joao Felix se je v hitrem napadu že v drugi minuti poigral s svojim čuvajem, potem pa poiskal naslednjo luknjo in s kakšnih 17 metrov zabil žogo v domačo mrežo. Atletico je imel nato več od igre, kljub temu pa so domači izenačili, ko je Venezuelec Darwin Machis s kakšnih 25 metrov žogo neubranljivo zabil v Oblakov gol.

V drugem delu je Granada prevzeli pobudo in v 61. minuti zadeli iz protinapada. Zadel je Jorge Molina, VAR pa je potrdil gol.