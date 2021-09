Druščina Samirja Handanovića z rekordno visoko izgubo

Italijanski nogometni prvak Inter iz Milana, pri katerem brani slovenski vratar Samir Handanović, je za obdobje 2020/21 potrdil 245,6 milijona evrov izgube, kar je rekord v elitni italijanski ligi. Pred tem je imel rekordno izgubo Juventus, ki je za isto obdobje prijavil 209,9 milijona evrov izgube.



Interjeva izguba je več kot dvakrat večja v primerjavi z letom pred tem, ko so modro-črni imeli 102,4 milijona evrov izgube.

Zaradi pandemije novega koronavirusa so bili tudi prihodki v 2020/21 manjši, s 373,3 milijona so padli na 364,7 milijona evrov, poroča Calcio e finanza.



Interjevo poslovanje je bilo v prejšnjih letih sicer precej skromno, od desetih rekordnih izgub v enem letu jih je še pet Interjevih: 206 milijonov v 2006/07, 181,4 milijona v 2005/06, 154,4 milijona v 2008/09, 148,3 milijona v 2007/08 in 140,5 milijona v 2014/15.

