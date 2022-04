Družina Ricketts obljublja navijačem: Chelseaja ne bo v superligi

Družina Ricketts je navijačem Chelseaja predstavila seznam obljub glede vodenja kluba, če bi ta po skoraj 20-letni vladavini ruskega mogotca Romana Abramoviča pristal v ameriških rokah. Zatrdili so, da prvoligaš iz zahodnega Londona nikoli ne bo nastopal v t. i. superligi, zanima pa jih tudi prenova štadiona Stamford Bridge, ki je že dolgo kamen spotike. V lasti družine Ricketts je tudi baseballska ekipa Chicago Cubs, medtem ko združenje navijačev aktualnega evropskega prvaka Chelsea Supporters' Trust (CST) trdi, da 77 odstotkov članov morebitnih novih lastnikov ne podpira.

»Navijači bodo dobili ključno vlogo pri zaščiti Chelseajeve zapuščine in gradnji uspehov v prihodnosti,« so Američani zapisali v izjavi za javnost in obljubili nadaljnje pogovore z navijači.

CST sicer nima sedeža v Chelseajevi upravi, to naj bi se s prihodom družine Ricketts spremenilo, saj napovedujejo ustanovitev svetovalnega odbora tudi ob sodelovanju s CST, nekdanjimi nogometaši tako moške kot ženske ekipe in lokalnimi vplivneži. Obljubili so tudi vložke v člansko moštvo in akademijo, da bi nadaljevali z osvajanjem lovorik, tekme ženske ekipe pa želijo preseliti na Stamford Bridge.

Potem ko so proti Abramoviču in še nekaterim oligarhom uvedli sankcije na Otoku in v državah Evropske unije, prodajo Chelseaja nadzira britanska vlada oz. ameriška banka Raine Group. Zmagovito ponudbo bo morala na koncu odobriti tudi britanska vlada. Premier league je z vladnim blagoslovom sicer oktobra kontroverzno prižgala zeleno luč prihodu vlagateljev iz Savdske Arabije, ki so iz rok londonskega poslovneža Mika Ashleyja prevzeli prvoligaša Newcastle United.