V Ljudskem vrtu ob polčasu 0:3

Prva liga Telekom Slovenije, 29. kolo:

Nogometaši Celja so v 29. kolu 1. SNL izgubili proti Aluminiju z 0:1 (0:0). Obe moštvi sta tekmo začeli točkovno izenačeni, po njej pa so bili bolj veseli v taboru gostov, ki so z golomprišli do sedme zmage v sezoni.Aluminij je tako podaljšal niz neporaženosti na štiri tekme, Celje pa je že sedem tekem brez zmage, na zadnjih šestih tekmah so prvaki dosegli vsega gol. Posledično so padli na predzadnje mesto.Ob 17.15 se je začela tekma med Mariborom in Domžalami, domači trenerželi premagati svoj nekdanji klub in se Olimpiji približati na točko zaostanka. Toda prvi polčas je bil za vijolične obupen, gostje so vodili s 3:0.Danes:Celje : Aluminij 0:1 (Kadrić 60.)Maribor : Domžale (17.15)CB24 Tabor Sežana - Domžale (15)Olimpija - Koper (16.45)Gorica - Bravo (20)