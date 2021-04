Ducat Barceloninih minut v Sevilli

Antoine Griezmann je dosegel prvi gol za Barcelono. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters

Baski osmoljenci

Barcelona je zanesljivo osvojila španski kraljevi pokal, potem ko je v finalu v Sevilli premagala Athletic Bilbao kar s 4:0. Vsi goli so padli v razmiku 12 minut.Dva gola je dosegel(68. in 72. minuta), malo pred njim sta v polno zadela(60.) in(63.). Slednji je vpisal še dve asistenci.Za Argentinskega zvezdnika je to 35. lovorika v dresu Barcelone. Štirikrat je bil evropski klubski prvak, desetkrat španski državni prvak, po trikrat svetovni klubski prvak in zmagovalec evropskega superpokala, v vitrinah pa ima še osem naslovov španskega superpokala ter sedem kraljevega pokala.To je hkrati prva lovorika za novega trenerja Barcelonev dveh finalih. Januarja je izgubil španski superpokal prav proti Atletic Bilbau.Katalonci so rekorderji po številu naslovov v Copi del Rey; v zadnjih desetih letih so slavili šestkrat, nazadnje 2018.Na drugi strani je Athletic Bilbao velik osmoljenec. V štirinajstih dneh je izgubil dva finala španskega kraljevega pokala. Najprej prestavljenega iz sezone 2019/20 proti Real Sociedadu, zdaj pa še 21. v zgodovini kluba. V klubskih prostorih ima sicer triindvajset kraljevih pokalov, a zadnji ima letnico 1984.