V Stožicah so bili okuženi z virusom SARS-CoV-2

Na vrhu hrvaškega nogometnega prvenstva je po šestih tekmah Rijeka. Družbo ji dela Hajduk, na tretjem mestu je Dinamo. Narobe svet? Rijeko in Hajduk združuje evropski polom, Dinamo je edina svetla izjema, saj se je uvrstil v ligo prvakov, v kateri bo drevi gostoval v Münchnu pri Bayernu.

Pri vodilnem moštvu so odkrili razlog, zakaj so bili tako nemočni proti vodilnemu moštvu v 1. SNL Olimpiji. Spletni medij Nacional je razkril, da je v Stožicah kar osem nogometašev igralo okuženih z virusom SARS-CoV-2, zaradi česar so bili tako ubogi ob hitrejših in močnejših Ljubljančanih. Koronavirus naj bi imeli še štirje iz strokovnega štaba. "Ni opravičilo, a pojasnjuje marsikaj," je zapisal avtor.

Morda je res, Rijekin edini poletni spodrsljaj (polom) je bila prav povratna tekma za uvrstitev v konferenčno ligo. Prejela je pet golov v Stožicah in še enega na Rujevici. V 1. HNL je oddala le štiri točke in prejela en sam en gol, zabila pa 12.