Dva gola in tri asistence Mbappeja, PSG ubranil prednost 12 točk

Zvezdniški napadalni trio, ki je pogorel na povratni tekmi osmine finala lige prvakov proti madridskemu Realu, se je izkazal s petimi zadetki, po dva sta dosegla Neymar (12. in 90. minuta) in Kylian Mbappe (28., 67.), ki je podeli še po dve asistenci Brazilcu in eno argentinskemu zvezdniku Lionelu Messiju.

Terem Moffi je v 56. minuti znižal zaostanek gostujočega Lorienta na 1:2, nato so po vrsti sledili še zadetki Mbappeja, Messija (73.) in Neymarja. PSG je tako ohranil prednost 12 točk pred največjim rivalom in prvim zasledovalcem Marseillom v lovu na državni naslov, ki ga je Parižanom lani izmaknil Lille. Marseille je v nedeljo slavil v Saint-Etiennu (4:2), po vodstvu domačih je sledil preobrat pristaniškega moštva z 11-metrovko Dimitrija Payeta v prvem in avtogolom Timotheeja Kolodziejczaka v drugem polčasu, ko se je iztekla ura igre.

Nato je z enajstih metrov zadel še Bamba Dieng, Amine Harit pa je v 73. minuti dokončal delo. Poraz zeleno-belih, ki na 18. mestu za točko zaostajajo za Clermontom in bi se v tem trenutku morali podati v dodatne kvalifikacije za obstanek med elito, je v enem zadnjih napadov rednega dela tekme ublažil Lucas Gourna-Douath.