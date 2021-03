Dzjuba: Lepo je zabiti gol Oblaku, Iličić pa je velemojster

Dvakratni strelecje bil logično dobre volje, toda kljub zmagi ni pozabil izpostaviti kakovosti slovenske reprezentance, posebej strelca gola»Slovenija ima zelo močno ekipo. Razume, da moraš doma za vsako ceno zmagovati tekme. Iličić me je močno navdušil, je tih, toda sposoben je igrati v vse smeri, nikdar ne veš, ali bo šel levo ali desno. Užitek ga je gledati. Užival sem tudi med gledanjem Luke Modrića na naši medsebojni tekmi na mundialu, ali pa v Ljubljani s Slovenijo. Toda Luka igra gara tudi v obrambi, Josip pa ima v igri povsem proste roke, to je razlika,« je zatrdil odlični napadalec Zenita, ki nikdar ne igra polovičarsko in tudi v Sočiju je bil opazno med najboljšimi na igrišču, četudi ne bi zabil gola.»V majici reprezentance sem vedno igral enako, torej kot bi igral zadnjo tekmo za Rusijo. Povsem se razdam vselej. Lepo je zabiti gol Janu Oblaku. Ključna stvar je, da ne bo kdo začel govoriti, da Slovenija ni bila na enaki ravni kot prej. Tako so govorili za Škote, enako za Srbe. Zmagali smo, osvojili tri točke in zaradi tega sem danes najsrečnejši na svetu,« je razkril Moskovčan.»Garali smo drug za drugega, se metali na glavo in šli z glavo na žogo. Zaradi takšnih žog lahko zmagaš v dvobojih z velemojstri, kakršen je Josip Iličić. Poskušal sem zadržati čim več žog in jih čim več tudi 'odložiti' soigralcem, to je bila moja naloga. Odigrali smo zelo solidno tekmo,« je zaključil pogovor 32-letni napadalec ruske reprezentance.