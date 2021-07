Eden je prišel za 85 milijonov evrov, drugi bo za 190

Harry Kane je le še ure oddaljen od rekordna prestopa. FOTO: Carl Recine/ Reuters

Potem ko so pri Manchester Unitedu za 85 milijonov evrov izpeljali prestop 21-letnega reprezentantaiz Borussie Dortmund, kjer je bil štiri leta, so se oči angleških nogometnih navdušencev presumerile k mestnemu tekmecu in Manchester Cityju. Pri branilcu naslova angleškega prvaka so se odločili, da za vsako ceno pripeljejo kapetana angleške reprezentancePrva ponudba za zelo zahtvenega pogajalca, predsednika in lastnika Tottenhama, je znašala 175 milijonov €. Po prvih odzivih ni prepričala 59-letnega poslovneža z najdaljšim predsedniškim stažem v premier lague. The Sun je sicer zapisal, da je prestop že dogovorjen za 190 milijonov € in s štiriletno pogodbo ter tedensko plačo 400.000 evrov.Kane, ki bo 28. t. m. dopolnil 28 let, je otrok Tottenhama, za katerega je v 245 tekmah v premierleague zabil 166 golov. Kar trikrat je bil najboljši strelec angleškega prvenstva.