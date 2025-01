Mladost je še vedno polna nogometnih strasti

V nadaljevanju preberite.

Doberdob ni zgolj slovenskih fantov grob, kakor pravi narodna pesem, ki ohranja spomin na žrtve 1. svetovne vojne na Soški fronti. Od leta 1969, ko so ustanovili Športno društvo Mladost, je nogomet stičišče mladih in starih ter narekuje družabni utrip v celotni občini. Člansko moštvo rdeče-modrih se po rešitvi pred ukinitvijo društva pred dvema letoma zdaj bori za obstanek v 2. amaterski ligi Furlanije Julijske krajine (FJK).

V četrtkovem dopoldnevu sta dež in veter gospodarila na goriškem Krasu, na štadionu Mladosti pa smo vseeno naleteli na živahno dogajanje kljub tekmovalnemu odmoru. Medtem ko je prostovoljka čistila prostore v društvenem objektu, domačini ji rečejo kar lesena bajta, se je peščica odbornikov posvetovala okoli aktualnih nalog.

Loredana Marušič je že dve desetletji vpeta v doberdobski nogomet. »Za majhna amaterska športna društva sta že obstoj in normalno delovanje vse večji zalogaj. Pred dvema letoma smo bili tik pred tem, da razpustimo društvo. Rezultatsko smo nazadovali, zapustilo nas je precej igralcev, mladih rodov praktično ni. Toda strnili smo vrste, na pomoč so nam priskočili drugi klubi, ne samo slovenski. Pomagali so nam sestaviti člansko moštvo za tekmovanje v amaterski ligi in tako smo dobili nov zagon. Nedavno smo dobili tudi mladega predsednika Alana Prešerna, ki je skupaj s svojo ekipo prinesel svežo energijo in nove ideje. Želimo obdržati svoje poslanstvo, da v občini mladim ponudimo možnost za zdravo preživljanje prostega časa in nogometni razvoj. Ohranjamo torej športni duh in se ne mislimo kar tako predati,« je pojasnila energična Loredana Marušič, ki je v delovanje društva vpeta praktično z vso svojo družino.