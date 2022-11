En pravi polčas dovolj za prvo zmago Slovenije v Romuniji

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna reprezentanca je ozaljšala svojo statistiko s premierno zmago v Romuniji (1:2), četudi je šlo le za pripravljalno tekmo v pričakovanju kvalifikacij za euro 2024. Izbranci selektorja Matjaža Keka so sestavili odličen prvi polčas in brezkrvnega drugega, pod črto pa zasluženo zmagovito pričakujejo nedeljsko (15) prijateljsko tekmo s Črno goro v Stožicah, ki bo generalka za marčevsko akcijo v Kazahstanu.

Kaj zmaga Slovenije v Cluju pomeni za prihodnost članske reprezentance? Zakaj je v drugem polčasu prišlo do erozije in prepustnosti slovenske igre? Kaj razkriva statistika tekme med Romunijo in Slovenijo?