Eriksen: Ljudem, ki me obkrožajo, je bilo težje kot meni

»Srečen človek sem, če ne štejem današnjega rezultata,« je dejal danski vezist Christian Eriksen po domačem porazu z Newcastlom (0:2) na sobotni tekmi premier league. »Ko greš skozi to, skozi kar sem šel jaz, je krasen občutek, ko se vrneš. Vsi so tukaj: moja družina, moji starši, moji otroci, moja tašča in nekaj zdravnikov, ki so mi pomagali iz dneva v dan. Njim je bilo še težje kot meni,« je dodal Eriksen, ki bo klubu iz zahodnega Londona poskušal pomagati v boju za obstanek. S porazom jih je na 14. mestu lestvice zamenjal ravno Newcastle, ki po odmevnem vstopu vlagateljev iz Savdske Arabije in nekaj okrepitvam v zimskem prestopnem roku počasi, a vztrajno napreduje.

»To je bil krasen trenutek. Prav gotovo je bila to tista stvar, zaradi katere sem se ob koncu tekme še lahko smejal. Dobro ga je bilo videti na igrišču, kako je pokazal obrise svojih zmožnosti,« je bil kljub porazu zadovoljen tudi rojak na klopi londonskih čebel Thomas Frank, ki je Eriksna vodil že v mlajših reprezentančnih selekcijah.

Prav nastopanje za državno izbrano vrsto Eriksnu predstavlja velik motiv, že ob podpisu pogodbe z Brentfordom je namreč napovedal, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bo z ekipo nastopil na letošnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. Potem ko se je zgrudil na prvi tekmi skupinskega dela eura 2020 s Finsko in so ga z oživljanjem rešili prisebni zdravniki, je Danska prišla vse do polfinala, kjer jo je dramatično šele po podaljšku ustavila gostiteljica zaključnega turnirja Anglija. Eriksen, ki je bil takrat član milanskega Interja, je bil prisiljen končati sodelovanje z italijanskim klubom zaradi veljavne zakonodaje, ki na Apeninskem polotoku prepoveduje nastopanje športnikom s srčnimi težavami oz. vgrajenimi spodbujevalniki.