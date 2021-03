Erling Håland je le ujezil Roberta Lewandowskega

Erling Håland je derbi odprl z dvema goloma v prvih devetih minutah. FOTO: Günter Schiffmann/Reuters

Izidi 24. kola

Norveški čudežni dečekje veliki derbi 24. kola nemškega prvenstva v Münchnu začel v velikem slogu. V 9. minuti je zabil že drugi gol za vodstvu Porurcev z 2:0. Toda bavarski stroj se je še ogreval in ko se je ogrel, je začel mleti. Do polčasa je poljski ostrostrelecodgovoril mlademu izzivalcu in izenačil njegov dosežek ter moštvenega.V razburljivem drugem polčasu je odločitev o zmagovalcu padla v zadnjih minutah. Najprej je v 88. minuti zadel za Bayernovo vodstvo s 3:2, piko na i pa je s tretjim golom na tekmi in zmagovalnim v prestižnem dvoboju najboljših strelcev bundeslige postavil Lewandowski. Poljak je v 23 tekmah dosegel že 31 golov, Håland v 19. 19.Za dobre tri ure je vrh lestvice po zanesljivi zmagi s 3:0 v Freiburgu zavzel Leipzig, ki ostaja edini resni Bayernov tekmec v bitki za naslov prvaka. Kevin Kampl je za zmagovalce igral vso tekmo.Schalke : Mainz 0:0Borussia Mönchengladbach : Bayer Leverkusen 0:1 (Shick 77.)Eintracht Frankfurt : Stuttgart 1:1 (Kostić 69.; Kalajdžić 68.)Hertha : Augsburg 2:1 (Piatek 62., Lukebakio 89.; Benes 2.)Freiburg : Leipzig 0:3 (Nkunku 41., Sorloth 64., Forsberg 79.)(Kevin Kampl je igral vso tekmo za Leipzig)Hoffenheim : Wolfsburg 2:1 (Bazmgartner 8., Kramarić 41.; Weghorst 23.)Bayern : Borussia Dortmund 4:2 (Lewandowski 26., 44., 11-m, 90., Goretzka 88.; Håland 2., 9.)Köln – WerderArminia Bielefeld – Union Berlin