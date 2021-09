Eto'o kandidat za predsednika kamerunske nogometne zveze

Po poročanju francoske tiskovne AFP je štiridesetletni nekdanji napadalec Samuel Eto'o, ki je v karieri igral za številne velike klube, odločitev sporočil na družbenih omrežjih. Nekdanji nogometaš Barcelone, Interja, Chelseaja in številnih drugih klubov bo kandidiral, potem ko je Mednarodno športno razsodišče (Cas) v začetku tega leta razveljavilo nastop funkcije predsednika Seidouja Mbomba Njoya zaradi nepravilnosti ob njegovi kandidaturi leta 2019.



Eto'o se je v lov za najvišji položaj zveze odločil zaradi »ljubezni in strasti do kamerunskega nogometa«. Ta je tem letu zašel v krizo po odločitvi Casa, nekdanji odlični napadalec pa je v zapisu na družbenem omrežju dejal, da je pripravljen storiti vse za »šok terapijo« tamkajšnjega nogometa ter vzpostavitev normalnih razmer v zvezi.



V igri za predsednika kamerunske zveze so še štirje kandidati, med njimi tudi Mbomba Njoya. Volitve bodo 11. decembra, Kamerun pa bo že mesec dni kasneje, od 9. januarja naprej, gostil afriško prvenstvo.

